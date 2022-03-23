Лига чемпионов. «Галатасарай» – «Людвигсбург», «Тенерифе» примет «Страсбург» и другие матчи

В среду, 23 марта, в рамках второго группового этапа Лиги чемпионов состоятся четыре матча.

«Галатасарай» дома сыграет с «Людвигсбургом», «Тенерифе» примет «Страсбург».

Лига чемпионов

Групповой этап

Группа I

Галатасарай Турция – Людвигсбург Германия

23 марта. 20:00

Хапоэль Холон Израиль – Дижон Франция

23 марта. 20:00

Положение команд: Людвигсбург Германия – 4-1, Дижон Франция – 3-2, Хапоэль Холон Израиль – 2-3, Галатасарай Турция – 1-4.

Группа L

Тенерифе Испания – Страсбург Франция

23 марта. 22:30

Фалько Венгрия – Ритас Литва

23 марта. 22:30

Положение команд: Тенерифе Испания – 5-0, Страсбург Франция – 3-2, Ритас Литва – 2-3, Фалько Венгрия – 0-5.

Группа J

Положение команд: Манреса Испания – 4-2, Тофаш Турция – 4-2, Дарушафака Турция – 4-2, Тревизо Италия – 0-6.

Группа K

Положение команд: Клуж Румыния – 3-1, Уникаха Испания – 2-2, Остенде Бельгия – 1-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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