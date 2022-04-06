Кендрик Перкинс: «Невыход «Лейкерс» в плей-офф – одно из самых больших разочарований в истории НБА»

Чемпион НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс прокомментировал непопадание в турнир плей-ин.

«Невыход «Лейкерс» в плей-офф – одно из самых больших разочарований в истории НБА.

Одно дело сыграть хуже своих возможностей в плей-офф, но совсем не попасть в него – это невообразимо», – написал Перкинс в Twitter.

Сегодняшнее поражение от «Финикса» (110:121) лишило «Лейкерс» последних шансов на попадание в турнир плей-ин и выход в плей-офф.

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