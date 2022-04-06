Абдул-Джаббар извинился перед Леброном: «У меня не было намерения каким-либо образом его критиковать»

Шестикратный чемпион НБА Карим Абдул-Джаббар извинился перед за свою недавнюю критику в адрес форварда .

«У меня не было намерения каким-либо образом критиковать Леброна. Он очень много сделал для чернокожего сообщества, а также для баскетбола.

Возможно, мы не во всем согласны друг с другом, но я хочу от всего сердца извиниться перед Леброном и дать понять, что испытываю к нему огромное уважение. И если он сможет принять мои извинения, я буду очень счастлив», – заявил член Зала славы.

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