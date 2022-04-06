«Таков план, но никаких обещаний дано не было». Расселл Уэстбрук надеется остаться в «Лейкерс» в следующем сезоне

Разыгрывающий после поражения от «Финикса» (110:121), которое лишило команду последних шансов на попадание в плей-офф, ответил на вопрос, хотел бы он остаться в «Лейкерс» в следующем сезоне и попытаться реабилитироваться.

«Таков план. Но никаких обещаний дано не было.

Да, мы хотим увидеть, как это выглядит, и что из этого выйдет, если мы будем здоровы на протяжении всего 82-матчевого сезона. Но опять же, никто это не гарантирует. Так что я просто надеюсь, что у нас будет шанс что-то сделать», – сказал Уэстбрук.

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