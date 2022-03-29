«Новый Орлеан» подписал двусторонний контракт с Джаредом Харпером

подписал двустороннее соглашение с разыгрывающим Джаредом Харпером (24 года, 180 см), сообщает инсайдер НБА Марк Стейн.

В нынешнем регулярном чемпионате Харпер уже выступал за «Пеликанс» на подобных условиях. В декабре 2021 года он провел за них два матча, набирая в среднем 3,5 очка и 1,5 передачи.

Остальную часть нынешнего сезона защитник выступал за фарм-команду «Нового Орлеана» в G-лиге.

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