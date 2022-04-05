«Лейкерс» в случае поражения от «Финикса» и победы «Сан-Антонио» потеряют шансы на выход в плей-ин

могут потерять шансы на выход в плей-ин в нынешнем сезоне по итогам гостевого матча с «Финиксом» 5 апреля.

Это случится, если встреча закончится поражением калифорнийской команды, а в параллельной игре выиграет у .

На данный момент «Лейкерс» имеют показатели 31-47 и отстают от «Сан-Антонио» (33-45) в борьбе за 10 место в Западной конференции. Каждой команде остается сыграть по четыре матча в нынешнем регулярном чемпионате.

«Финикс» с показателями 62-16 является лидером НБА.

«Гонка за титулом НБА: «Финикс» в режиме терминатора, «Голден Стэйт» на тренерской тяге, «Милуоки» – лучший на Востоке