Легенда НБА Джин Шу умер на 91-м году жизни

Легендарный игрок и тренер НБА Джин Шу умер на 91-м году жизни.

Шу, выступавший на позиции защитника, стал пятикратным участником Матча всех звезд, дважды был выбран в первую символическую сборную НБА, а также дважды был назван тренером года.

Шу был выбран под третьим номером на драфте 1954 года и провел в лиге 699 матчей, набирая в среднем 14,4 очка, 4,1 подбора и 3,7 передачи.

В 1964 году он завершил карьеру игрока, а уже через два года возглавил «Балтимор». Он дважды выводил свои команды в финал НБА, но оба раза проиграл.

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