Канзас отыгрался с «-16», совершив самый крупный «камбек» в финальных матчах NCAA

В Новом Орлеане состоялся финальный матч турнира «Мартовское безумие» между Канзасом и Северной Каролиной.

Канзас под руководством тренера Билла Селфа совершил самый крупный «камбек» в решающих встречах чемпионата NCAA, отыгравшись с «-16» и победив со счетом 72:69.

До этого рекорд принадлежал Лойоле, которая в 1963 году отыграла 15 очков отставания в матче с Цинциннати (60:58).

«У нас не заладилось в первой половине, но парни продолжали сражаться», – заявил Селф.

Канзас взял 4-й титул в истории .

Деннис Родман выпустил свою коллекцию NFT. Они связаны с его прической