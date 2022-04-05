Канзас отыгрался с «-16», совершив самый крупный «камбек» в финальных матчах NCAA

В Новом Орлеане состоялся финальный матч турнира «Мартовское безумие» между Канзасом и Северной Каролиной.
Канзас под руководством тренера Билла Селфа совершил самый крупный «камбек» в решающих встречах чемпионата NCAA, отыгравшись с «-16» и победив со счетом 72:69.
До этого рекорд принадлежал Лойоле, которая в 1963 году отыграла 15 очков отставания в матче с Цинциннати (60:58).
«У нас не заладилось в первой половине, но парни продолжали сражаться», – заявил Селф.
Канзас взял 4-й титул в истории NCAA.
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