Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» играет с «Зенитом», 28 очков Хезони помогли УНИКСУ победить «Енисей» в овертайме

В воскресенье, 17 октября, пройдут два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Казанский УНИКС вырвал победу в овертайме гостевого матча против красноярского (83:80 ОТ). Марио Хезоня принес гостям 28 очков, 8 подборов, 5 передач и 3 перехвата. Лоренцо Браун отметился 21 очком и решающим попаданием в концовке овертайма.

Краснодарский «Локомотив-Кубань» встречается дома с петербургский .

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 3-0, – 3-0, – 2-1, Автодор – 2-1, Астана – 2-1, Парма-Париматч – 1-0, Зенит – 1-1, Енисей – 1-1, – 1-2, Калев – 1-3, Зелена-Гура – 0-3, – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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