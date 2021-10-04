Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» играет с «Зенитом», 28 очков Хезони помогли УНИКСУ победить «Енисей» в овертайме

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В воскресенье, 17 октября, пройдут два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Казанский УНИКС вырвал победу в овертайме гостевого матча против красноярского «Енисея» (83:80 ОТ). Марио Хезоня принес гостям 28 очков, 8 подборов, 5 передач и 3 перехвата. Лоренцо Браун отметился 21 очком и решающим попаданием в концовке овертайма.

Краснодарский «Локомотив-Кубань» встречается дома с петербургский «Зенитом».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Енисей – УНИКС 80:83 OT (13:15, 21:13, 19:21, 16:20, 11:14)
Дата проведения
17 октября, 11.00, «Арена-Север»
Онлайн матча

Локомотив-Кубань – Зенит 34:31 (2 четверть)
Дата проведения
17 октября, 14.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 3-0, УНИКС – 3-0, Локомотив-Кубань – 2-1, Автодор – 2-1, Астана – 2-1, Парма-Париматч – 1-0, Зенит – 1-1, Енисей – 1-1, Нижний Новгород – 1-2, Калев – 1-3, Зелена-Гура – 0-3, Цмоки-Минск – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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