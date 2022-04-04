Джоэл Эмбиид: «Не знаю, что еще должен сделать, чтобы получить приз MVP»

Центровой «Сиксерс» после матча с «Кавальерс» (112:108) выразил мнение, что в нынешнем сезоне полностью заслужил приз MVP.

Эмбиид в воскресенье набрал 44 очка, 17 подборов, 3 передачи и 5 блок-шотов, команда квалифицировалась в плей-офф.

На счету Эмбиида в нынешнем сезоне 11 матчей с 40 очками и 10 подборами. С 1977 года больше имели лишь Мозес Мэлоун (12) и Расселл Уэстбрук (12), оба в тех сезонах становились MVP.

«Если это случится, будет очень здорово. Если нет, то я не знаю, что еще должен сделать, чтобы получить приз. Буду думать, что они просто ненавидят меня. Мне кажется, стандарты для парней из Филадельфии или для меня отличаются от остальных», – заявил Эмбиид.

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