Шакил О’Нил: «Джеймсу Хардену нужен чемпионский титул»

Легенда НБА Шакил О’Нил после поражения «Филадельфии» от «Детройта» (94:102) заявил, что чемпионский титул для – это больше необходимость, чем желание.

«Джеймсу Хардену нужен чемпионский титул. Он нужен ему не для наследия и карьеры. Как игрок, которого называют великим, он хочет иметь чемпионский титул.

Я переживаю за Эмбиида и Хардена, потому что у них было мало времени, чтобы сыграться. К этому времени им уже нужно было сыграться. Чтобы выиграть чемпионат, нужно обыгрывать команды, которые ты обязан обыгрывать. Осталось шесть матчей, они обязаны были обыграть , – сказал Шак.

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