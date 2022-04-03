«Результаты команды важнее, чем я». Виктор Оладипо выпал из ротации «Майами»

Теги Майами НБА Эрик Споэльстра Виктор Оладипо Баскетбол

Защитник «Майами» Виктор Оладипо пропустил последние три матча команды по решению главного тренера Эрика Споэльстры. Игрок заявил, что ситуация не зависит от него и успех команды важнее, чем его игровое время.

«Что есть, то есть. В конце концов, результаты команды важнее, чем я.

Поэтому мне нужно продолжать набираться сил и делать все, что в моих силах, чтобы быть готовым к игре», – сказал Оладипо.

Примечательно, что «Хит» выиграл все три последних матча, в которых не участвовал Оладипо.

В начале марта Оладипо вернулся в строй, пропустив около года после операции на правом бедре.

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