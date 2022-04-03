«Результаты команды важнее, чем я». Виктор Оладипо выпал из ротации «Майами»

Защитник пропустил последние три матча команды по решению главного тренера . Игрок заявил, что ситуация не зависит от него и успех команды важнее, чем его игровое время.

«Что есть, то есть. В конце концов, результаты команды важнее, чем я.

Поэтому мне нужно продолжать набираться сил и делать все, что в моих силах, чтобы быть готовым к игре», – сказал Оладипо.

Примечательно, что «Хит» выиграл все три последних матча, в которых не участвовал Оладипо.

В начале марта Оладипо вернулся в строй, пропустив около года после операции на правом бедре.

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