Адам Сильвер: «Майк Кшишевски оказал глубокое воздействие на огромное количество игроков, тренеров и функционеров НБА, включая меня»

Комиссионер НБА Адам Сильвер обратился к Майку Кшишевски по поводу окончания его карьеры в качестве главного тренера Университета Дьюк.

«НБА поздравляет с выдающейся карьерой. За 42 года на посту главного тренера университета Дьюк и более 10 лет в качестве главного тренера сборной США его моральные и лидерские качества оказали глубокое воздействие на огромное количество игроков, тренеров и функционеров НБА, включая меня. Мы благодарим Кшишевски за все, что он сделал для баскетбола», – говорится в официальном заявлении.

За свою тренерскую карьеру Кшишевски пять раз становился чемпионом NCAA, трижды – олимпийским чемпионом, дважды – чемпионом мира.

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