Дражен Анзулович: «В Саратове всегда играть непросто, все решилось только в концовке»

Главный тренер «Енисея» остался недоволен игрой команды в концовке матча против (80:79) Лиги ВТБ.

«Прежде всего, поздравляю своих игроков с победой. В Саратове всегда играть непросто. Это был тяжелый матч, в котором все решилось только в концовке. Мы не знали, как завершить игру в свою пользу. Сталкиваемся с подобными проблемами на протяжении всего сезона.

Меня очень расстроило, что мы растеряли все преимущество за последние 2 минуты. Рад, что в итоге нам удалось одержать важную победу», – сказал Анзулович.

с показателями 5-12 закрепился на восьмом месте в таблице Лиги ВТБ, что позволяет ему рассчитывать на попадание в плей-офф.

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