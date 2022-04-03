Павел Сергеев: «Поединок с «Енисеем» крайне важен для нас в психологическом и турнирном плане»

Защитник отметил важность сегодняшнего домашнего матча против «Енисея» в Лиге ВТБ.

«В последнее время много работали над налаживанием командных взаимодействий. Предстоящий поединок с крайне важен для нас в психологическом и турнирном плане. Успех позволит всем игрокам, но в первую очередь нашим молодым ребятам обрести еще большую уверенность в своих силах.

В воскресенье постараемся показать свой лучший баскетбол, порадовать болельщиков и добиться победы», – сказал Сергеев.

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