Владислав Коновалов: «Вижу прогресс у игроков, «Автодор» обладает большим потенциалом»

Исполняющий обязанности главного тренера Владислав Коновалов отметил положительные стороны в игре команды в матче против (79:80) Лиги ВТБ.

«В первую очередь, выражаю благодарность своей команде. Сегодня во второй половине ребята проявили характер и смогли отыграть двузначное отставание. Игра не заладилась на старте, мы ощущали скованность в действиях, допускали ошибки в защите. После большого перерыва стали выглядеть по-другому. В целом, вижу прогресс у наших игроков — парни растут, положительно реагируют на те изменения, которые мы внедряем. Считаю, у нашей команды большой потенциал», – сказал Коновалов.

«Автодор» с показателями 9-7 опустистился на шестое место в Лиге ВТБ.

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