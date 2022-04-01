Ману Джинобили будет введен в Зал славы в этом году

Защитник будет введен в Зал славы баскетбола в 2022 году. Об этом информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Джинобили – четырехкратный чемпион , чемпион Евролиги и олимпийский чемпион в составе сборной Аргентины.

За карьеру в НБА он в среднем набирал 13,3 очка, 3,5 подбора и 3,8 передачи. Джинобили дважды участвовал в Матчах всех звезд (2005, 2011), дважды попадал в третью символическую сборную сезона (2008, 2011), а в 2008-м году получил приз Лучшему шестому игроку сезона. Со сборной Аргентины он завоевал серебро на чемпионате мира-2002, бронзу на Олимпиаде-2012 и золото на Олимпиаде-2008.

Официально имена тех, кого включат в Зал славы, должны объявить на выходных. Помимо Джинобили, в список финалистов вошли: 5-кратный участник Матча звезд Тим Хардуэй, тренер Джордж Карл, легенды WNBA Суин Кэш и Линдси Уэйлен, бывший игрок «Лейкерс» Майкл Купер, экс-форвард «Милуоки» Маркес Джонсон, многолетний судья НБА Хью Эванс, университетский тренер Боб Хаггинс, тренер женской NCAA и WNBA Марианн Стэнли, а также тренер женской команды техасской высшей школы Лета Эндрюс.