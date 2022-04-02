Леброн Джеймс запустил «сквозняк» во время спасительной атаки в игре с «Пеликанс»

Форвард неудачно исполнил спасительный бросок в матче с «Пеликанс» (111:114).

Джеймс атаковал из-за дуги под сирену при «-3», но не добросил мяч до кольца.

Пропустивший две предыдущие встречи из-за травмы Джеймс в пятницу записал на свой счет 38 очков, 8 подборов и 4 передачи.

«Лейкерс» (31-46) за пять матчей до завершения регулярки идут вне зоны плей-ин на 11-м месте, уступая «Сан-Антонио» (32-45) и «Новому Орлеану» (33-43).

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