Яннис Адетокумбо: «Не хочу быть игроком, который только бегает и забивает сверху. Могу забросить из-за дуги»

Форвард «Бакс» набрал 44 очка в победной игре с «Нетс» и стал самым результативным в истории клуба.

Яннис обошел , реализовав 3-очковый на последних секундах, который перевел игру в овертайм. 2-кратный MVP впервые в карьере сравнял счет или вывел свою команду вперед в последние 30 секунд 4-й четверти или овертайма броском из-за дуги.

«Это хорошо, потому что я меняю представление о себе. Не хочу быть игроком, который только бегает и забивает сверху. Могу забросить из-за дуги», – заявил Адетокумбо.

Несколько лет назад Джеймс Харден выразил мнение, что Адетокумбо добивается успеха за счет физических данных, но не может похвастать техникой и умениями.

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