Яннис Адетокумбо: «Получение первого места на Востоке не имеет большого значения для борьбы за титул»

Форвард «Милуоки» оценил важность места, которое займет команда по итогам регулярного чемпионата НБА, для борьбы за титул чемпиона.

«Это мой четвертый год с Майком Буденхольцером, и мы финишировали на первом месте в двух случаях из трех. Я занимал первое место дважды. В первый раз мы упустили свой шанс, а во второй – вылетели во втором раунде. В прошлом сезоне, когда мы заняли третье место, сумели пройти весь путь. В конечном счете, не имеет реального значения, где мы закончим.

Вам нужно настроиться и понять, как вы должны действовать, чтобы выиграть серию. Если вы закончили на первом месте и встречаетесь с восьмым местом, это не облегчает задачу. Все команды хороши. Где бы мы ни закончили, ничто не сможет гарантировать будущее. Получение первого места лично для меня не имеет большого значения», – сказал Адетокумбо.

В данный момент «Милуоки» находится на втором месте в таблице Восточной конференции, уступая лидирующему лишь одну победу.

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