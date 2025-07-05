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«Чикаго» подписал двусторонний контракт с Лахланом Олбричем

«Чикаго» подписал новичка из Австралии.

«Буллс» заключили двусторонний контракт с австралийский тяжелым форвардом Лахланом Олбричем (21 год, 208 см).

Олбрих был выбран под 55-м номером на драфте этого года.

В прошлом сезоне в Австралии Олбрич набирал 8,9 очка, 3,9 подбора и 1,8 передачи за 16,9 минут игрового времени в среднем за матч. 

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
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