«Чикаго» подписал двусторонний контракт с Лахланом Олбричем

«Чикаго» подписал новичка из Австралии.

«Буллс» заключили двусторонний контракт с австралийский тяжелым форвардом Лахланом Олбричем (21 год, 208 см).

Олбрих был выбран под 55-м номером на драфте этого года.

В прошлом сезоне в Австралии Олбрич набирал 8,9 очка, 3,9 подбора и 1,8 передачи за 16,9 минут игрового времени в среднем за матч.