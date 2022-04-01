«Лейкерс» после поражения от «Юты» снова выпали из зоны плей-ин

в четверг потерпели выездное поражение в матче с «Ютой» (109:122), которое отбросило команду за пределы зоны плей-ин на 11-е место.

«Лейкерс» (31-45) поднялись в плей-ин в среду после поражения (31-45) от «Мемфиса», но сейчас имеют с техасцами одинаковый результат, уступая по дополнительным показателям.

До завершения регулярного чемпионата «озерникам» осталось провести 6 матчей. У команды пять поражений в последних шести встречах.

«Джаз» (46-31) прервали серию из пяти поражений и занимают 5-е место в конференции.

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