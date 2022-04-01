Кевин Дюрэнт – об отношении к нему со стороны журналистов «Уорриорз»: «Это было несправедливо и непрофессионально»

Форвард в интервью The Ringer заявил, что заслуживал лучшего отношения со стороны журналистов «Голден Стэйт», когда выступал за их команду.

«Я думаю, что заслужил немного больше уважения. Я пришел в вашу команду, отказался от денег, пожертвовал своим именем, жертвовал своим телом в каждом матче. Я всего лишь хотел немного больше уважения и попросил, чтобы они подождали конца сезона и не приставали ко мне каждый день с вопросами о моих дальнейших планах.

Это было несправедливо по отношению ко мне и всей команде даже думать о том, что будет в следующем сезоне. На мой взгляд, это было непрофессионально», – сказал Дюрэнт.

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