«Что значит «такая команда, как «Детройт»? Кевин Дюрэнт возмутился вопросом репортера

Форвард после победы над (130:123) заступился за соперника после оскорбительного вопроса репортера.

«Вы огорчены, что позволили такой команде, как «Детройт», набрать 123 очка?» – спросил журналист.

«Что значит «такая команда, как «Детройт»? Последние две недели они играют хорошо. Я знаю, что у них не очень хорошие результаты, но они профессионалы. Сегодня они начали матч с шести точных трехочковых в первой четверти.

Такие матчи придают большую уверенность и очень полезны нам, потому что в плей-офф будут моменты, когда соперник неожиданно начинет все попадать. Это хорошая проверка для нас. И неважно, играем ли мы с «Пистонс» или «Милуоки». Мы прибавили по ходу игры, независимо от соперника», – сказал Дюрэнт.

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