Кевин Дюрэнт: «Величайший снайпер среди «больших» – Дирк Новицки, а не Карл-Энтони Таунс»

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт не согласился с центровым «Миннесоты» Карлом-Энтони Таунсом, который назвал себя величайшим снайпером в истории среди больших игроков.
«Дирк Новицки – величайший снайпер всех времен среди «больших». Я уважаю Таунса, но чтобы он говорил такое про себя, ну уж нет» – сказал Дюрэнт.
Таунс реализовал 765 трехочковых бросков (39,7%) за семь сезонов в лиге.
В активе Новицки 1982 попадания с дуги (38%) в матчах регулярного чемпионата НБА за «Даллас».
Дзиро Румата. Как «Миннесота» меняется к финальной стадии сезона