Кевин Дюрэнт: «Величайший снайпер среди «больших» – Дирк Новицки, а не Карл-Энтони Таунс»

Форвард не согласился с центровым «Миннесоты» Карлом-Энтони Таунсом, который назвал себя величайшим снайпером в истории среди больших игроков.

– величайший снайпер всех времен среди «больших». Я уважаю Таунса, но чтобы он говорил такое про себя, ну уж нет» – сказал Дюрэнт.

Таунс реализовал 765 трехочковых бросков (39,7%) за семь сезонов в лиге.

В активе Новицки 1982 попадания с дуги (38%) в матчах регулярного чемпионата за .

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