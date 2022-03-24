Кевин Дюрэнт: «Величайший снайпер среди «больших» – Дирк Новицки, а не Карл-Энтони Таунс»

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Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт не согласился с центровым «Миннесоты» Карлом-Энтони Таунсом, который назвал себя величайшим снайпером в истории среди больших игроков.

«Дирк Новицки – величайший снайпер всех времен среди «больших». Я уважаю Таунса, но чтобы он говорил такое про себя, ну уж нет» – сказал Дюрэнт.

Таунс реализовал 765 трехочковых бросков (39,7%) за семь сезонов в лиге.

В активе Новицки 1982 попадания с дуги (38%) в матчах регулярного чемпионата НБА за «Даллас».

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