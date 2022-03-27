Матч «Торонто» – «Индиана» был приостановлен из-за пожара. Болельщиков эвакуировали

Субботний матч – (131:91) был приостановлен на 70 минут из-за возгорания динамика, висящего над трибунами. Болельщиков пришлось эвакуировать из Scotiabank Arena.

Инцидент произошел за 4:05 до конца второй четверти встречи при счете 66:38 в пользу хозяев. Команды были отправлены в раздевалки.

Примерно через полчаса после того, как игра была приостановлена, представитель «Рэпторс» заявил, что команда проконсультировалась с пожарной службой Торонто и надеется, что матч может возобновиться без болельщиков через 30-40 минут.

Двое пожарных с помощью веревок и ремней безопасности спустились с потолка и распылили огнетушитель на загоревшийся динамик. Позже команды вернулись на площадку и продолжили игру. Перерыв между половинами матча сократили с 15 до 7,5 минут.

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