Представители клубов Евролиги осудили слова Андрея Ватутина о «русофобии» в Европе

Несколько представителей клубов Евролиги во время совместной видеоконференции осудили недавние слова президента ЦСКА Андрея Ватутина об исключении российских команд из турнира, сообщает Metaratings.

«Решение об исключении российских клубов из состава участников сезона-2021/22 не имеет ничего общего с употребляемым термином Ватутина. В «Локомотиве», ЦСКА, УНИКСе и «Зените» играют баскетболисты разных стран и континентов. Апеллировать некоей «русофобией» абсолютно недальновидно и надуманно», – заявил один из представителей, принимавших участие в видеоконференции.

Также на встрече был упомянут тот факт, что президент ЦСКА выступил за обнуление результатов российских команд в Евролиге, а после этого использовал политические заявления, которые не имеют никакого отношения к самому турниру.

Как отмечает источник, слова Андрея Ватутина в СМИ могут быть рассмотрены на следующем собрании представителей Евролиги.

Ранее президент московского клуба заявил, что ему сложно представить выступления ЦСКА на европейской арене в ближайшее время, учитывая «невероятную русофобию».

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