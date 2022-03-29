Андре Драммонд: «Не выставляйте меня засранцем, я хотел бы остаться в «Бруклине», но не могу повилять на это»

Центровой объяснил, почему допускает возможность покинуть команду нынешним летом.

«Хотел бы я остаться здесь? Абсолютно. Могу ли я повлиять на это прямо сейчас? Нет. Я могу контролировать только настоящее. Мы все об этом знаем. Так что не злоупотребляйте моими словами. Это несправедливо по отношению ко мне.

Я сказал правильные вещи и не должен защищать себя перед людьми. Я уважаю и люблю вас, ребята из медиа, вы всегда хорошо относились ко мне. Но не выставляйте меня засранцем, это неправильно», – сказал Драммонд.

Ранее центровой заявил, что видит себя игроком «Нетс» только до конца сезона-2021/22. Его минимальный контракт заканчивается этим летом.

В нынешнем регулярном чемпионате Драммонд провел за «Нетс» 17 матчей, набирая в среднем 12,2 очка и 9.8 подбора.

«Лейкерс», «Нетс» и «Сиксерс» по кругу меняют одних и тех же центровых: Ховарда, Джордана, Драммонда. Это не помогает