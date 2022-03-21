Андре Драммонд: «Нужно отнестись к последним матчам регулярки как к товарищеским»

Центровой высказался о том, как, по его мнению, команда должна подойти к заключительным 11 матчам регулярного чемпионата.

«Нужно отнестись к этим матчам как к товарищеским. Просто брать пять лучших игроков и пытаться сделать так, чтобы это сработало. Нам нужно пытаться достичь взаимопонимания прямо во время игры.

Но я думаю, что самое лучшее в нашей команде — это то, что у нас есть опытные ребята, которые играют в лиге по пять-семь с лишним лет. Так что я думаю, что мы сможем во всем разобраться», – сказал Драммонд.

«Нетс» занимают восьмое место на Востоке с показателями 37-34.

«Лейкерс», «Нетс» и «Сиксерс» по кругу меняют одних и тех же центровых: Ховарда, Джордана, Драммонда. Это не помогает