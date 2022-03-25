Андре Драммонд: «Давайте будем честными, я в «Нетс» только до конца сезона»

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Центровой «Бруклина» Андре Драммонд заявил, что будет игроком «Нетс» только до конца текущего сезона.

«Давайте будем честными, я здесь только до конца сезона. Кто знает, что будет в межсезонье. «Нетс» нужен такой парень, как Ник Клэкстон.

Я думаю, что Ник очень полезен для этой команды. Он еще молод. Парень, который может прийти и помочь, может выйти в старте, может выйти со скамейки запасных. Он может все понемногу. Зачем обменивать такого разностороннего парня», – сказал Драммонд.

«Лейкерс», «Нетс» и «Сиксерс» по кругу меняют одних и тех же центровых: Ховарда, Джордана, Драммонда. Это не помогает

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