Андре Драммонд показал пальцами знак победы, забивая сверху в быстром отрыве

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Центровой «Бруклина» Андре Драммонд в третьей четверти матча против «Майами» (110:95) перехватил передачу Кайла Лаури, убежал в быстрый отрыв и забил сверху двумя руками.

Перед данком игрок показал два пальца либо в сторону догоняющих его соперников, либо в сторону своей скамейки. Что имел в виду Драммонд, неизвестно, но его поступок повеселил партнеров по команде. Жест может означать победу или мир.

«Я не знаю, что заставило меня сделать это», – признался после матча Драммонд.

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