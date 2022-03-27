Андре Драммонд показал пальцами знак победы, забивая сверху в быстром отрыве

Центровой в третьей четверти матча против (110:95) перехватил передачу Кайла Лаури, убежал в быстрый отрыв и забил сверху двумя руками.

Перед данком игрок показал два пальца либо в сторону догоняющих его соперников, либо в сторону своей скамейки. Что имел в виду Драммонд, неизвестно, но его поступок повеселил партнеров по команде. Жест может означать победу или мир.

«Я не знаю, что заставило меня сделать это», – признался после матча Драммонд.

Гонка за титулом НБА: «Финикс» в режиме терминатора, «Голден Стэйт» на тренерской тяге, «Милуоки» – лучший на Востоке