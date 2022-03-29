Тайлер Хирро набирает 20,8 очка за игру со скамейки, это лучший показатель сезона НБА

Защитнк является самым результативным игроком НБА, который выходит со скамейки запасных.

В нынешнем сезоне Хирро выходил на замену в 51 матче из 61, набирая в среднем 20,8 очка в этих играх.

На втором месте в данном рейтинге находится из «Юты», который набирал по 16 очков в 71 матче со скамейки.

Хирро претендует на звание Лучшего шестого игрока НБА-2022. Он также может подписать максимальное продление с «Хит» нынешним летом.

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