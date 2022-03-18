Тайлер Хирро – об отношении к «Хит»: «Команда лидирует на Востоке и без «пузыря». Мы претендуем на титул»

Защитник считает, что команда своей игрой в сезоне-2021/22 добилась серьезного к себе отношения.

Выход «Хит» в финал 2020 года в «пузыре» на фоне пандемии многие называли удачным стечением обстоятельств.

«Теперь вы видите, что наша команда хорошо играет и лидирует на Востоке и без «пузыря». А у нас очень сильная конференция.

«Пузыря» нет, но мы готовы к плей-офф, мы претендуем на титул. Мы больше не являемся какой-то там смутной угрозой», – заявил Хирро.

Флоридцы возглавляют таблицу Восточной конференции с результатом 46-24.

В НБА появился еще один большой игрок. Обновленный «Бостон» шатает всю лигу и называется главным претендентом от Востока