«Пеликанс» подпишут с Хосе Альварадо 4-летний контракт на 6,5 млн долларов

«Пеликанс» подпишут с разыгрывающим (23 года, 183 см) 4-летний контракт на 6,5 миллиона долларов.

Альварадо не был выбран на драфте-2021. Он проводит первый сезон в , баскетболист ранее заключил с двусторонний контракт.

Альварадо получит за предстоящие два сезона гарантированные 3,4 миллиона долларов, включая 1,5 миллиона за текущий сезон, в котором он уже заработал 800 тысяч.

В 47 матчах Альварадо набирает 6,1 очка, 1,8 подбора и 2,7 передачи в среднем за игру.

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