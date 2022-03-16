Еврокубок. «Виртус» примет «Цедевиту-Олимпию», «Валенсия» сыграет с «Венецией» и другие матчи

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В среду, 16 марта, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка-2021/22 состоятся шесть матчей.

«Виртус» примет «Цедевиту-Олимпию», «Валенсия» сыграет с «Венецией».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Тюрк Телеком Турция  –  Андорра Андорра
Дата проведения
16 марта, 20.00, «Ankara Arena»
Онлайн матча

Гамбург Германия  –  Шленск Польша
Дата проведения
16 марта, 21.30, «edel-optics.de Arena»
Онлайн матча

Партизан Сербия  –  Метрополитан Франция
Дата проведения
16 марта, 22.30, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Ховентуд Испания - 12-2, Партизан Сербия - 9-4, Локомотив-Кубань Россия - 8-4, Метрополитан Франция – 8-5, Андорра Испания - 7-6, Литкабелис Литва - 6-7, Тюрк Телеком Турция - 6-7, Гамбург Германия - 5-7, Шленск Польша - 2-10, Тренто Италия - 1-12.

Группа В 

Будучность Черногория  –  Промитеас Греция
Дата проведения
16 марта, 21.00, «Морача»
Онлайн матча

Виртус Италия  –  Цедевита Олимпия Словения
Дата проведения
16 марта, 22.30, «Virtus Arena»
Онлайн матча

Валенсия Испания  –  Рейер Венеция Италия
Дата проведения
16 марта, 22.30, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Положение команд: Гран-Канария Испания - 10-4, Валенсия Испания - 9-4, Будучность Черногория - 8-5, Венеция Италия - 7-5, Виртус Италия - 7-6, Цедевита-Олимпия Словения - 6-7, Ульм Германия - 6-8, Бурсаспор Турция - 5-8, Бурк Франция - 5-9, Промитеас Греция – 3-10. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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