Алан Ульямс покидает «Локомотив-Кубань» по семейным обстоятельствам

Американский центровой ива-Кубань» покидает расположение клуба и вернется домой.

«Болельщики «Локо»! Не думал, что этот день наступит. Эти три года здесь с вами были особенными для меня. Ребята с кем играл, сотрудники, врачи, тренерский штаб, руководство – , Гинас Руткаускас – все, с кем я работал, – просто хочу всем вам сказать «Спасибо» за все, что вы сделали для меня и моей семьи. Тяжело говорить о расставании – но приходится. Прощаемся по-дружески, делаем это с полным взаимопониманием. Сейчас мне важно быть дома, со своей семьей. Спасибо вам, всегда буду любить вас! «Локо» навсегда! ДАВАЙ-ДАВАЙ. Спасибо большое и до свидания!» – говорится в обращении Уильямса к болельщикам на сайте клуба.

Центровой провел три сезона за краснодарскую команду. Его показатели результативности в лиге ВТБ-2021/22 составляют 10,4 очка и 7,2 подбора в среднем за игру.