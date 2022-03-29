Роберту Уильямсу потребуется операция на колене

Центровой «Бостона» получил разрыв мениска левого коленного сустава.

Как информирует инсайдер Гэри Уошберн, Уильямсу предстоит операция.

В понедельник сообщалось, что Уильямс выбыл из строя «на несколько недель». Это минимальный срок восстановления «большого». Точная дата возвращения игрока будет установлена позже.

Уильямс травмировался во второй половине матча против «Миннесоты» (134:112) в воскресенье. МРТ выявила разрыв мениска.

В нынешнем сезоне Уильямс набирает 10,0 очка, 9,7 подбора, 2,0 передачи и 2,2 блок-шота в среднем за матч.

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