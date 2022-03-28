Дин Уэйд выбыл до конца сезона из-за разрыва мениска

Тяжелый форвард пропустит остаток сезона после операции на колене, сообщает ESPN.com.

Уэйд в понедельник перенес операцию по восстановлению разорванного мениска в правом колене. Форвард травмировался 12 марта в матче против «Чикаго».

В нынешнем сезоне 25-летний форвард набирал за «Кавальерс» 5,3 очка, 2,9 подбора и 1,0 передачи в среднем за матч.

«Кливленд» занимает 7-е место на Востоке с показателями 41-33 и имеет шансы на выход в плей-офф.

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