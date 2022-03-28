Скотти Барнс – первый новичок этого сезона НБА, преодолевший отметку 1000 очков и 500 подборов

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Форвард «Торонто» Скотти Барнс, выбранный командой на драфте НБА-2021 под четвертым пиком, отметился индивидуальным достижением.

В матче против «Индианы» игрок набрал 19 очков, а также совершил 7 передач и 6 подборов. Это позволило ему стать первым новичком нынешнего сезона НБА, который преодолел отметку в 1000 очков и 500 подборов.

В данный момент на счету Барнса 1014 очков и 503 подбора. Форвард находится на третьем месте в рейтинге лучших новичков сезона.

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