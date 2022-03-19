Наверх
Sports.ru NBA

    Леброн Джеймс: «Когда Скотти Барнс был в седьмом классе, я уже знал, что он станет особенным игроком»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс Торонто НБА Скотти Барнс Баскетбол

    Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал успехи новичка «Торонто» Скотти Барнса.

    «Я впервые увидел Скотти Барнса, когда он был в седьмом классе, и понял, что он станет особенным игроком. Возможно, это сюрприз для некоторых из вас, ребята, но лично я не удивлен. Прекрасное зрелище», – сказал Джеймс.

    Барнс набрал 31 очка и совершил 17 подборов в матче с «Лейкерс» (123:128). Оба показателя стали лучшими в карьере молодого баскетболиста.

    Итоги NCAA-2022: Гонзага на вершине, Джонни Дэвис – лучший, Банкеро опередил всех новичков

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные