Леброн Джеймс: «Когда Скотти Барнс был в седьмом классе, я уже знал, что он станет особенным игроком»

Форвард прокомментировал успехи новичка .

«Я впервые увидел Скотти Барнса, когда он был в седьмом классе, и понял, что он станет особенным игроком. Возможно, это сюрприз для некоторых из вас, ребята, но лично я не удивлен. Прекрасное зрелище», – сказал Джеймс.

Барнс набрал 31 очка и совершил 17 подборов в матче с «Лейкерс» (123:128). Оба показателя стали лучшими в карьере молодого баскетболиста.

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