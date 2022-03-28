Торин Принс оштрафован на 15 000 долларов за непристойный жест в адрес Луки Дончича

Форвард «Миннесоты» Торин Принс оштрафован НБА за неэтичное поведение в матче против «Далласа» (116:95) 25 марта.
Игрок вступил в перепалку с разыгрывающим «Далласа» Лукой Дончичем, который пробросил ему мяч между ног ранее по ходу встречи.
«Принс показал непристойный жест после завершения третьей четверти матча», – сообщается в официальном заявлении лиги.
Таким образом, форвард «Тимбервулвз» должен оплатить штраф в размере 15 000 долларов в качестве наказания за инцидент.
Драки всегда были важной частью НБА. Чтобы избавиться от них, пришлось изменить сам баскетбол