Торин Принс оштрафован на 15 000 долларов за непристойный жест в адрес Луки Дончича

Форвард «Миннесоты» оштрафован НБА за неэтичное поведение в матче против «Далласа» (116:95) 25 марта.

Игрок вступил в перепалку с разыгрывающим , который пробросил ему мяч между ног ранее по ходу встречи.

«Принс показал непристойный жест после завершения третьей четверти матча», – сообщается в официальном заявлении лиги.

Таким образом, форвард «Тимбервулвз» должен оплатить штраф в размере 15 000 долларов в качестве наказания за инцидент.

Драки всегда были важной частью НБА. Чтобы избавиться от них, пришлось изменить сам баскетбол