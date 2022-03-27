Стив Нэш: «Мы все уверены, что Кайри останется»

Главный тренер выразил уверенность, что звездный разыгрывающий останется в команде в следующем сезоне.

«Я думаю, что мы все уверены, что Кайри останется. Но оставим эту дискуссию для фронт-офиса», – сказал Нэш.

Сегодня Ирвинг заявил, что не собирается покидать «Нетс» и хочет продолжить играть с Кевином Дюрэнтом.

«Мне здесь нравится. Как только наступит лето, у нас состоятся несколько разговоров, но я ни за что не брошу своего приятеля под 7-м номером», – сказал Кайри.

Летом 2022 года Ирвинг может воспользоваться опцией продления контракта на один год за 36,6 млн долларов или заключить новое соглашение с «Нетс».

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