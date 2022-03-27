«Майами» потерпел четвертое поражение подряд и потерял лидерство в Восточной конференции

«Майами» в субботу потерпел четвертое поражение подряд, проиграв на своей площадке со счетом 95:110. Команда Эрика Споэльстры опустилась на второе место в Восточной конференции (47-28), уступив лидерство «Филадельфии» (46-27).

и «Милуоки» (у обоих – 46-28) находятся в одной победе от .

Лидер «Хит Джимми Батлер принес команде 7 очков, 6 подборов и 4 передачи. Лучшими игроками матча в составе «Нетс» стали Кевин Дюрэнт (23 очка и 5 передач), Сет Карри (17 очков), Андре Драммонд (13 очков) и Кайри Ирвинг (11 очков и 6 передач).

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