Наверх
Sports.ru NBA

    «Финикс» выиграл 88,5% равных концовок в сезоне-21/22. Это лучший результат в НБА за 26 лет

    Теги Даллас Голден Стэйт Майами Финикс НБА рекорды Баскетбол

    «Финикс» отметился уникальным статистическим достижением.

    «Санс» выиграли 23 из 26 (88,5%) матчей этого сезона, когда исход встречи решался в заключительные минуты. Это рекорд лиги за все время отслеживания данных показателей.

    Второй лучший результат показал «Голден Стэйт» в сезоне-15/16, когда калифорнийцы добились 88,2% побед в «клатче». НБА начала вести статистику исхода матчей в равной концовке 26 лет назад.

     

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные