«Финикс» выиграл 88,5% равных концовок в сезоне-21/22. Это лучший результат в НБА за 26 лет

отметился уникальным статистическим достижением.

«Санс» выиграли 23 из 26 (88,5%) матчей этого сезона, когда исход встречи решался в заключительные минуты. Это рекорд лиги за все время отслеживания данных показателей.

Второй лучший результат показал в сезоне-15/16, когда калифорнийцы добились 88,2% побед в «клатче». начала вести статистику исхода матчей в равной концовке 26 лет назад.