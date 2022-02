«Финикс» выиграл 88,5% равных концовок в сезоне-21/22. Это лучший результат в НБА за 26 лет

отметился уникальным статистическим достижением.

«Санс» выиграли 23 из 26 (88,5%) матчей этого сезона, когда исход встречи решался в заключительные минуты. Это рекорд лиги за все время отслеживания данных показателей.

Второй лучший результат показал в сезоне-15/16, когда калифорнийцы добились 88,2% побед в «клатче». начала вести статистику исхода матчей в равной концовке 26 лет назад.

w/ their win last night, the Suns have the best clutch record in the 26 seasons for which we have clutch data.



1. Phoenix ‘21-22: 23-3, .885

2. Golden State ‘15-16: 30-4, .882

3. Dallas ‘06-07: 32-6, .842

4. Miami ‘12-13: 32-8, .800https://t.co/3riGFYeobD