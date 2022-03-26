Саша Везенков – MVP 32-го раунда Евролиги

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Форвард греческого «Олимпиакоса» Саша Везенков признан MVP 32-го раунда регулярного чемпионата Евролиги.

В матче с «Виллербаном» (94:80) Везенков набрал 18 очков (8 из 14 с игры), 10 подборов, 2 передачи и 1 перехват.

Показатель эффективности Везенкова составил 26 баллов. 

Самый высокий рейтинг эффективности в туре у Василие Мицича (28 баллов) из «Анадолу Эфеса», но его команда проиграла «Милану».

Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»

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