Саша Везенков – MVP 32-го раунда Евролиги

Форвард греческого «Олимпиакоса» Саша Везенков признан MVP 32-го раунда регулярного чемпионата Евролиги.

В матче с «Виллербаном» (94:80) Везенков набрал 18 очков (8 из 14 с игры), 10 подборов, 2 передачи и 1 перехват.

Показатель эффективности Везенкова составил 26 баллов.

Самый высокий рейтинг эффективности в туре у (28 баллов) из «Анадолу Эфеса», но его команда проиграла «Милану».

Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»