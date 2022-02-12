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    Порзингис исполнил трик-шот на арене «Уизардс» и выиграл 200 долларов

    Теги НБА Вашингтон видео Кристапс Порзингис Баскетбол

    Звездный форвард Кристапс Порзингис присоединился к «Вашингтону», игроком которого стал в результате обмена перед дедлайном.

    Во время съемки в форме новой команды Порзингис исполнил трик-шот, забросив из первых рядов домашней арены «Уизардс». Перед этим латыш поспорил с двумя людьми на 100 долларов, что попадет.

    «200 долларов в первый день», – произнес довольный Порзингис.

    Бодрейший дедлайн в нашей жизни. Оценки всем, кто был активен

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