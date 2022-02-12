Порзингис исполнил трик-шот на арене «Уизардс» и выиграл 200 долларов

Звездный форвард Кристапс Порзингис присоединился к «Вашингтону», игроком которого стал в результате обмена перед дедлайном.
Во время съемки в форме новой команды Порзингис исполнил трик-шот, забросив из первых рядов домашней арены «Уизардс». Перед этим латыш поспорил с двумя людьми на 100 долларов, что попадет.
«200 долларов в первый день», – произнес довольный Порзингис.
Бодрейший дедлайн в нашей жизни. Оценки всем, кто был активен
«Wanna bet a hundo?»— Bleacher Report (@BleacherReport) February 12, 2022
.@kporzee is already getting buckets for the Wizards 😂
(via @WashWizards)pic.twitter.com/Xqg2tR688M