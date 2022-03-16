Игроки МБА Макар Коновалов и Владислав Одиноков могут перейти в клубы Единой лиги ВТБ

Клубы Единой лиги ВТБ могут усилиться двумя игроками из российской Суперлиги в нынешнем сезоне, сообщает «Свободный агент».

Разыгрывающий Макар Коновалов (21 год, 189 см) и форвард (21 год, 203 см) договорились с о возможности уйти в аренду. Игроки смогут воспользоваться опцией в том случае, если команда не попадет в плей-офф Суперлиги нынешнего сезона.

На данный момент МБА занимает девятое место в турнирной таблице. В плей-офф Суперлиги попадают восемь лучших команд.

Коновалов набирает 17,1 очка и 6,2 передачи в среднем за игру. Показатели Одинокова составляют в среднем 9,9 очка при реализации 41% трехочковых бросков.

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