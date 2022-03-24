Андре Драммонд пропустил матч с «Ютой» из-за последствий вакцинации

Центорой пропустил матч против «Юты» (114:106) из-за последствий прививки от коронавируса.

Как сообщает New York Daily News, игрок почувствовал изменения в своем организме после вакцинации, поэтому не принял участие в игре.

В соответствии с действующим в Нью-Йорке постановлением все спортсмены городских команд обязаны вакцинироваться от COVID-19.

В нынешнем сезоне Драммонд провел 14 матчей за «Нетс», набирая в среднем 11,4 очка и 9,6 подбора.

«Лейкерс», «Нетс» и «Сиксерс» по кругу меняют одних и тех же центровых: Ховарда, Джордана, Драммонда. Это не помогает