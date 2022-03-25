Джон Стоктон – про отношения с Карлом Мэлоуном: «Мы буквально неразлучны, как братья»

Легендарный разыгрывающий «Юты», член Зала славы рассказал о своих близких отношениях с бывшим партнером по команде Карлом Мэлоуном.

«В нашей игре было что-то волшебное. Этот парень читал мои мысли. Он ловил любую передачу, он завершал любую атаку. У него было такое же отношение к работе, как у меня. Он любил игру.

Между нами была такая связь, что теперь мы буквально неразлучны, как братья. Конечно, мы видимся не каждый день, но иногда разговариваем по телефону. Наверное, это избитая фраза, но нет ничего, чего бы я не сделал для . И я думаю, что он чувствует то же самое», – сказал Стоктон.

В НБА пластмассовый мир победил с помощью пик-н-роллов. «Юта» Мэлоуна и Стоктона проигрывала Джордану, но оказалась куда более влиятельной