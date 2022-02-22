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    Чарльз Баркли не включил в свою звездную команду Джона Стоктона из-за его позиции по коронавирусу

    Теги Бруклин НБА видео Чарльз Баркли Джон Стоктон Кайри Ирвинг коронавирус Баскетбол

    Ведущие TNT составили звездную команду, выбирая игроков из официального списка Топ-75 в истории НБА.

    Легенда лиги, ныне эксперт Чарльз Баркли не включил в состав другого прославленного баскетболиста Джона Стоктона из-за его позиции по коронавирусу.

    Когда Кенни Смит предложил кандидатуру Стоктона, Баркли ответил «Он пропустит половину матчей».

    Баркли намекнул на ситуацию с Кайри Ирвингом в «Нетс», который отказывается от прививки и не может играть в домашних матчах команды.

    Стоктон выступает против вакцинации и считает, что опасность COVID-19 преувеличена.

    В НБА пластмассовый мир победил с помощью пик-н-роллов. «Юта» Мэлоуна и Стоктона проигрывала Джордану, но оказалась куда более влиятельной

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