Чарльз Баркли не включил в свою звездную команду Джона Стоктона из-за его позиции по коронавирусу

Ведущие TNT составили звездную команду, выбирая игроков из официального списка Топ-75 в истории НБА.

Легенда лиги, ныне эксперт не включил в состав другого прославленного баскетболиста из-за его позиции по коронавирусу.

Когда Кенни Смит предложил кандидатуру Стоктона, Баркли ответил «Он пропустит половину матчей».

Баркли намекнул на ситуацию с Кайри Ирвингом в «Нетс», который отказывается от прививки и не может играть в домашних матчах команды.

Стоктон выступает против вакцинации и считает, что опасность преувеличена.

В НБА пластмассовый мир победил с помощью пик-н-роллов. «Юта» Мэлоуна и Стоктона проигрывала Джордану, но оказалась куда более влиятельной