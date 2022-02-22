Чарльз Баркли не включил в свою звездную команду Джона Стоктона из-за его позиции по коронавирусу

Ведущие TNT составили звездную команду, выбирая игроков из официального списка Топ-75 в истории НБА.
Легенда лиги, ныне эксперт Чарльз Баркли не включил в состав другого прославленного баскетболиста Джона Стоктона из-за его позиции по коронавирусу.
Когда Кенни Смит предложил кандидатуру Стоктона, Баркли ответил «Он пропустит половину матчей».
Баркли намекнул на ситуацию с Кайри Ирвингом в «Нетс», который отказывается от прививки и не может играть в домашних матчах команды.
Стоктон выступает против вакцинации и считает, что опасность COVID-19 преувеличена.
В НБА пластмассовый мир победил с помощью пик-н-роллов. «Юта» Мэлоуна и Стоктона проигрывала Джордану, но оказалась куда более влиятельной
«He’s gonna play half the games.»— Bleacher Report (@BleacherReport) February 19, 2022
- Chuck didn’t wanna draft John Stockton 😅 pic.twitter.com/JBkpjq5PK8